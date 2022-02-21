Ünlü oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı: Elendiği soru herkesi şaşırttı
Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e, bu hafta 'Zampara Seyfettin' filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı. 60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekerken elendiği soru herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı sorusunda elenen Cavcı, yarışmadan 30 bin liralık ödülle ayrıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarında, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmaz İster', yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yarışma, bu hafta yine yarışmacıların performanslarıyla ve yarışmacıların karşısına çıkan sorularla konuşuldu.
Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren Kim Milyoner Olmak İster'in ekranlara gelen yeni bölümünde yine bir soru ve yarışmacı dikkat çekti.
Son olarak 1995 yılında yayınlanan Zampara Seyfettin filmiyle üne kavuşan Osman Cavcı, katıldığı Kim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkatleri üzerine çekti.
UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programıyla yeniden ortaya çıkan 60 yaşındaki Osman Cavcı, son haliyle herkesi şaşırttı. Ancak Cavcı'ya yöneltilen bir soru seyircileri daha da şaşırttı.
30 BİN LİRA ÖDÜLLE AYRILDI
"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı.
Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı. Cavcı'nın yarıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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