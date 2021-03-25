MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğine dair bilgi aldım

25 Mart 2021 Perşembe, 15:31

MAK Danışmanlık Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV’de yayınlanan Can Coşkun’un sunduğu Haber Masası programının konuğu oldu. Kulat, yapılacak kabine değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Önemli bir siyasetçiden, Dışişleri Bakanı’nın eski başbakanlardan Tansu Çiller olma ihtimali üzerine bir bilgi aldım. Bu bir kulis bilgisi. Tansu Çiller, Türkiye'nin son dönemde Avrupa Birliği ve Amerika ile yaşanan ilişkilerdeki sorunları aşmada dışişlerinde etkin rol almış olması sebebiyle ihtimaller dahilinde. Bana, Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi sürecinde etkin rol alması dolayısıyla dışişlerine getirileceği bilgisi bana ulaşmıştı. Dün bir gazeteci arkadaşımız da bu bilgiyi bir ay önce aldığını söylemişti ama ben o zaman görmemiştim" diyen Kulat, başka değişikliklerin konuşulduğuna dikkat çekti.