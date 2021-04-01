Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı

01 Nisan 2021 Perşembe, 09:29

Yavaş paylaşımında "Ben en büyük ödülü siz değerli büyük ailemin kalbinde yer bularak kazandım. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Şarkıda "Kuşlar uçmaz kervan geçmez, kimse senin halini bilmez. Gönlü güzel, kalbi özel, dost peşinde yürekli adam Mansur Başkan, Mansur Başkan dost peşinde güzel adam" ifadelerine yer verildi.

"DEMEK Kİ BİRİLERİ VAR YANIMIZDA"

Şarkının ardından konuşan Ankara Genç Müzisyenler Başkanı Serkan Matoğlu da "Bırakın desteği Mansur Başkanı'nın bizi söylemesi hoşumuza gitti, demek ki birileri var yanımızda bizim" ifadelerini kullandı.