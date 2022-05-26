Motosikletlinin feci ölümü

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Kahramanmaraş’ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

İHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:19

Alınan bilgilere göre, kaza, Onikişubat Altınova Mahallesinde meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABB 656 plakalı kamyonet, geri geri geldiği esnada, 20 yaşındaki Ferdi Avcı'nın kullandığı 46 AY 750 plakalı motosiklet arkadan çarptı. 

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Motorsiklet kaza kahramanmaraş

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