Motosikletlinin feci ölümü
Kahramanmaraş’ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Onikişubat Altınova Mahallesinde meydana geldi. Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABB 656 plakalı kamyonet, geri geri geldiği esnada, 20 yaşındaki Ferdi Avcı'nın kullandığı 46 AY 750 plakalı motosiklet arkadan çarptı.
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