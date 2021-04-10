Ölümden kıl payı kurtuldu

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:07

Gaziantep’te kısıtlama günü İpekyoluna çıkarak yarışan birkaç genç, tehlikeye ve yasağa aldırış etmeden bisikletin üstünde yatarak yolda ilerledi.

KAMERAYA YANSIDI

O esnada haberden dönen İhlas Haber Ajansı’nın ekibinin önünde dengesini kaybeden bisikletli gençlerden biri yolun ortasına düştü. Arkadan gelen İHA ekibinin aracıda, düşen genci fark ederek son anda durdu. O anlar ise, hem araç kamerasına hem de gençleri fark ederek çekmek isteyen İHA muhabirinin kamerasına an be an yansıdı.