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Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş böyle isyan etti

1 Mayıs Platformu'nun İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki açıklamasına müdahale edildi ve en az 30 kişi gözaltına alındı. O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da polisin müdahalesine "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:32

1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs açıklamalarını yapmak üzere İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler, açıklama yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı. 3 gözaltı aracı doldu. En az 30 kişi gözaltına alındı.

 O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da müdahaleye "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi. 

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