Polis müdahalesi sırasında bisikletli yurttaş böyle isyan etti

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:32

1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs açıklamalarını yapmak üzere İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler, açıklama yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı. 3 gözaltı aracı doldu. En az 30 kişi gözaltına alındı.

O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da müdahaleye "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi.