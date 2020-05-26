Polis şiddeti bu kez Edirne'de

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı sırasında polisin sert müdahale görüntüleri tartışma yaratırken bir görüntü de Edirne'den geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinde bayramın ilk günü, site bahçesinde alkol alan bir gruba polisin sert şekilde müdahale ettiği görüntüler ortaya çıktı. Polisin biber gazı kullandığı saldırıda çocuklar da gazdan etkilenirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bayramın ilk günü geçrekleşen olayda, site bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Ancak polis kavgayı ayırmaya çalışırken olay daha da büyüdü. Görüntülerde iki polisin baba ve oğulu darp ettiği, , bir başka polisin de havaya ateş açtığı görülüyor. O anlar amatör kameralara yansırken, çevredeki insanların ise çığlıkları duyuluyor. Polisin sıktığı biber gazından çocuklar etkilenirken, bölgede bulunan vatandaşlar da duruma tepkili.

İçişleri Bakanlığı İçişleri İsmail Çataklı, sosyal medyada paylaşılan polis ve vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaların görüntülerin için "emniyet teşkilatını yıpratma amaçlı" değerlendirmesi yapmıştı.