Şarampole yuvarlanan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

25 Temmuz 2021 Pazar, 17:01

Edinilen bilgiye göre H.Ş ile kız arkadaşı E. S. tartışma yaşadı. E.S önden kendi aracı ile Turunç yönüne giderken H.Ş peşinden takip etmek istedi. 34 SİT 97 plakalı BMW araç kullanıcısı H.Ş direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında yoldan geçenler ve tartıştığı kız arkadaşı E.S 112 acil destek hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda İtfaiye, sağlık ve jandarma ekibi H.Ş yi kullanılamaz hale gelen araç içinden yaralı halde çıkardı. Olası bir duruma karşı İtfaiye ekipleri önlemlerini aldı, jandarma ekipleri çevre güvenliğini SAĞLADI. Olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken yaralı H.Ş hastaneye kaldırıldı.