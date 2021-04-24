Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
İzmir otogarında, kimliği belirsiz sarıklı ve cübbeli bir şahıs, sigara içen vatandaşlara tepki gösterdi. Şahsın bir anda ''Benim karşımda sigara yakma'' diye bağırdığı anlar bir yurttaş tarafından görüntülendi.
Olay, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti. Yurttaşların otobüs beklediği sırada bölgeye gelen sarıklı ve cübbeli kişi, bir anda bağırmaya başladı. Bu kişinin sigara içen kişilere doğru yönelerek art arda, ''Benim karşımda sigara yakma'' diye bağırdığı görüldü.
Şahsın tek ayak üzerinde uzun süre bağırdığı anlar bir yurttaş tarafından görüntülendi.
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