Cübbeli ve sarıklı grup Bayram Sokak'ta 'tebliğ' yaptı

Cübbeli ve sarıklı kişilerden oluşan bir grup, Beyoğlu'nda seks işçilerinin bulunduğu sokakta "tebliğ" yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 11:04
Cübbeli ve sarıklı grup Bayram Sokak'ta 'tebliğ' yaptı
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İstanbul'da kimi zaman yılbaşı kutlamaları sırasında kalabalıkların arasında, kimi zaman içkili mekanların önlerinde görülen cüppeli ve sarıklı grupların bu seferki adresi bu kez Beyoğlu Küçük Bayram Sokak oldu.

İsmailağa cemaatinden geldiği belirtilen grup, trans kadınların ve seks işçilerinin bulunduğu sokakta "tebliğ" yaptı.

Cemaate yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüye göre, sokakta "Ölüm var, Allah var, zinaya yaklaşmayın" diye öğütler eden gruptakiler, binalardan gelen tepkilerin eşliğinde sokaktan uzaklaşıyor.






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