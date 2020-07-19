Soylu ile atıştı, Gülen'i savunduğu videolar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı

19 Temmuz 2020 Pazar, 17:10

Soylu ile Metiner arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından sular durulmuyor. Canlı yayında başlayıp Twitter hesaplarından devam eden tartışmalarının ardından Metiner'in FETÖ lideri Fethullah Gülen'i savunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.



Paylaşımlarda Metiner'in 2008 yılında Teke Tek programında Gülen'i "Hocaefendi devlete düşman değil, cumhuriyete düşman değil..." diye savunduğu görüntüler yer aldı.