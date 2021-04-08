TBMM'de "Kanırta kanırta büyükşehri alacağız" tartışması

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:01

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin görüşmelerinde söz alan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın “kanırta kanırta büyükşehiri alacağız” diye konuşması TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı. Zeynep Gül Yılmaz’ın tartışmaya yol açan konuşması şöyle:

“Biz hem merkez ilçelerdeyiz hem de diğer ilçelerimizde mahalle mahalle, sokak sokak, karış karış dolaşıp vatandaşa dokunuyor, derdini dinliyoruz. Siz Mezitli'den öteye, batıya geçebildiniz mi bugüne kadar? Merkez ilçelerde bile yoksunuz. Geçen hafta Kiremithane Mahallesi cumartesi pazarını ziyaret ettim. Size oy veren seçmen diyor ki: ‘Oy verdik, bir daha göremedik.’ Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ: BİR KADIN SİYASETÇİNİN BU CÜMLEYİ KULLANMASI…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Zeynep Gül Yılmaz’ın sarf ettiği sözlere şu tepkiyi gösterdi:

“Sayın Başkan, duyduklarımdan fevkalade üzgünüm, bir milletvekilinin böyle söylemesinden üzgünüm, bir kadın siyasetçinin bu cümleyi kullanmasından fevkalade üzgün ve rahatsızım. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni biz aldık, rıza üreterek aldık; sözümüzü söyledik ve bunun karşılığında Mersinliler o millî irade dediğiniz ve size verildiğinde baş tacı, başkasına verildiğinde alaşağı yapmaya da çekinmediğiniz millî irade Mersin'de bu şeklide tecelli etti ve Mersin'i Belediye Başkanımız yönetiyor, kimseye de köşe başı falan tutturduğu yok. Siz belediyelerinizde birilerine köşe başı tutturuyorsanız o sizin değerlendirmeniz.”

“KANIRTA KANIRTA ALMANIN ANDINI İÇİYOR”

Özgür Özel, “Sayın Bostancı, bir kadın milletvekili, mevkidaşımız, kanırta kanırta belediye başkanlığı almanın andını içiyor burada, herhâlde bu konuya sizin bir açıklama getirmeniz lazım” diye AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan açıklama istedi.

Bostancı, “Biz AK Parti kurulduğundan beri millet iradesini en üst değer olarak gördük. Her kim, hangi partiden olursa olsun, halkın reyiyle ve rızasıyla bir yere geldiyse başınızın üstünde yeri vardır. Mersin'deki seçime de böyle bakarız. Bundan sonraki seçimler için de rekabetçi bir şekilde sahada olmak isteriz. Sayın milletvekilimizin ifade ettiği de bu husustur” dedi.

Özel, “Kanırta kanırta ‘zorla ve zorlayarak’ demek. Bunun neresi rıza üretmek? Habermas'a göre rıza üretmekle ilgili sizin öğütlerinizi dinlerken bir milletvekilinin bizim yönetimimizdeki belediyeyi bir dahaki seçimde zorla, zorlayarak, zorbalıkla alacağını söylemesine nasıl ses çıkarmıyoruz” diye sordu.