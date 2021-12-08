Törende ilginç anlar: Bir 'Allahaısmarladık' derseniz sağ olun derler
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da görev yapan Türk askerlerine hitaben konuşma yaptı. Erdoğan'a askerlere veda ederken söylemesi gereken sözler konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hatırlatmada bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda ilginç anlar yaşandı.
Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde birlikteki askerlere hitaben bir konuşma yaptı.
Erdoğan kürsüdeki konuşmasının ardından askerlere "kalın sağlıcakla" dedikten sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP'li Cumhurbaşkanının yanına yaklaştı. Yanına gelerek Erdoğan’a, askerlere söylemesi gerektiği sözleri hatırlatan Akar, “Bir Allahaısmarladık derseniz sağ olun derler” dedi.
Erdoğan da Akar'ın verdiği bu bilginin ardından Türk askerine, "Allahaısmarladık" dedi. Türk askerleri "sağolun" yanıtını verdi.
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