Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
Başakşehir’de şoförü ile tartıştığı aracın önüne kırarak kaza yaptıran kamyonet sürücüsü bu kadarına pes dedirtti. Kamyonet sürücüsünün o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından peşinden gittiği aracın önüne direksiyon kıran ve kaza yapmasına neden olan kamyonet şoförü, arkasına bile bakmadan hızla uzaklaştı. Tartıştığı kişiyi adeta ölüme sürükleyen şoförün o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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