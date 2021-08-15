Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada

15 Ağustos 2021 Pazar, 09:44

Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından peşinden gittiği aracın önüne direksiyon kıran ve kaza yapmasına neden olan kamyonet şoförü, arkasına bile bakmadan hızla uzaklaştı. Tartıştığı kişiyi adeta ölüme sürükleyen şoförün o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.