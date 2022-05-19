Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi

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Tunceli'de gerçekleştirilen 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak, içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.

DHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:53

Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor.

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Tunceli sığınak Operasyon

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