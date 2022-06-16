TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
TV100 televizyonunda Erdoğan Aktaş'ın sunduğu programda, hukukçu Ersan Şen, gıda enflasyonu ve hükümetin yanlış ekonomi politikalarını eleştirirken stüdyo bir anda karanlığa gömüldü.
TV100'de yayınlanan Eşit Ağırlık programında bir canlı yayın kazası yaşandı.
Hukukçu Ersan Şen, gıda enflasyonu ve hükümetin yanlış ekonomi politikalarını hararetli şekilde eleştirirken stüdyo bir anda karanlığa gömüldü.
Işıkların sönmesine rağmen canlı yayın devam ederken, programda “Aha müdahale ettiler” esprisi de yapıldı.
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