Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı

30 Mart 2021 Salı, 11:27

Dündar, Erdoğan’ın başbakan iken seçim öncesinde Erdoğan’ın bir siyasi parti lideriyle ilk ve son kez bir araya geldiği programdan bir anısını anlattı.

Dündar, şunları söyledi:

“Paltosunu üstünden hiç çıkarmadı. Laf açıldı. “Bize soruyorlar siz mali desteğinizi nereden buluyorsunuz” dedi. Hemen bir elini paltosunun sağ cebine attı. Bir avuç ziynet eşyası çıkarıp koydu masanın üstüne. Sonra sol cebine elini soktu. Oradan bir avuç ziynet eşyası daha çıkardı. “İşte halkımız, alyansını, ziynet eşyasını bize veriyor. Bize çok güveniyor. Biz de harcamalarımızı buradan yapıyoruz. Bizim kaynağımız bu. Bizim arkamızda başka bir güç yok” dedi. Arkadaşlarımla birlikte bu anı hep beraber yaşadık. Zaman içerisinde Adalet ve Kalkınma partisi hem o iddiasını kaybetti hem de vaat ve taahhüt ettiği rotadan çıktı”