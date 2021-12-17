Yurttaşlar, doların yükselmesine isyan etti: 'Çocuğuma bez alamıyorum'
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından piyasalar karıştı. Dolar ve euro kuru uçuşa geçti. Dolar/TL kuru 16 lirayı , Euro/TL kuru ise 18 lirayı aştı. Yurttaşlar, ekonomik kriz ile ilgili düşüncelerini Cumhuriyet'e anlattı.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Kararın hemen ardından yükselişe geçen dolar/TL kuru 15,21 seviyelerinden 15,65'e kadar yükseldi. Yurttaşlar doların gidişatı ile ilgili düşüncelerini Cumhuriyet TV mikrofonuna aktardı.
''DIŞ DEVLETLER OPERASYON YAPIYOR''
Dolarla işinin olmadığını belirten bir yurttaş ''Bence bir etkisi yok. Dolar değil TL lazım. Hiç umurumda olmaz. İsterse 1000 lira olsun. Benim ilgim yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde TL'yi bilirim'' ifadelerini kullandı. Bir başka yurttaş ise dış devletlerin operasyon yaptığını belirtti.
''BİR MARKETE GİTSİNLER, GÖRSÜNLER''
Çocuğuna bez alamadığını söyleyen bir yurttaş ise ''Geçim derdi çok zor oluyor. Dolar yükseldikçe her şeye zam geliyor. Bu gidişle yükselir. Çocuğuma bez alamıyorum. Bir markete gitsinler görsünler. Hiçbir şey alınmıyor. Temel tüketim ürünlerini alamıyorum. Gece gündüz çalışıyorum, yine de geçinemiyorum. Gerçekten zor'' ifadelerini kullandı.
Ekonominin kötü yönetildiğini söyleyen bir diğer yurttaş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: ''Türkiye demokratikleşmedikten sonra, güven telkin etmedikten sonra, Dolar da Euro daha üst noktalara tırmanacak''.
Kamera: İsmail Bayraktar
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