Hatay mutfağının meşhur lezzeti: Babagannuş nasıl yapılır?

Türk mutfağının köklü mezeleri arasında bulunan babagannuş, közlenmiş patlıcan ve biberin zeytinyağıyla buluştuğu nefis bir lezzet olarak öne çıkıyor. Özellikle kebap sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerinden biri olan bu meze, hem hafif hem de besleyici yapısıyla dikkat çekiyor.

BABAGANNUŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu

Tuz

İsteğe bağlı maydanoz

BABAGANNUŞ NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar ve biberler ocakta, fırında veya mangalda közlenir. Közlenen sebzeler bir kaba alınarak üzeri kapatılır ve birkaç dakika bekletilir. Bu işlem kabukların daha kolay soyulmasını sağlar.

Kabukları soyulan patlıcan ve biberler küçük küçük doğranır. Sebzeler geniş bir karıştırma kabına alınır. Üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuz eklenir.

Tüm malzemeler iyice karıştırılır. İsteğe göre ince kıyılmış maydanoz ilave edilir. Hazırlanan babagannuş servis tabağına alınarak üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirilir.