1 dekar alandan 1 ton ürün elde ediliyor: Kilosu 9 bin lira...

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:09

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:09

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY destekleri kapsamında, 2022 yılında Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğünce öncü çalışma olarak Mut'un Göksu Mahallesi'nde 'Plastik Örtülü Serada Erik Üretimi' projesi çerçevesinde 3 aileye 375 bin TL, 2023 yılında 8 aileye 2 milyon TL, 2024 yılında ise Silifke'nin Değirmendere Mahallesi'nde 20 aileye 8 milyon TL. sıfır faizli, yüzde 20 hibeli kredi desteği sağlandı.

Sağlanan desteklerle Mut ilçesinde üretilen örtü altı erikte, Mut Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile üreticilerin katılımı ile yılın ilk hasadı yapıldı. İçerisinde ısıtma sistemi olan erik seralarında hasat edilen örtü altı eriğin kilosu 7 ile 9 bin TL arasında satılırken, 1 dekar erikten yaklaşık 1 ton ürün elde ediliyor. Buradan elde edilen ürünlerin piyasaya satış bedeli ise 2025 yılı piyasasına göre 8 milyon lira.

ORKÖY desteğiyle plastik sera projesi tesisinin uygulanmasında pilot bölge seçilen Mut ilçesi Göksu havzasında yeşil erik seracılığında işçiliğin az oluşu, gelirinin yüksek oluşu, bölgenin iklim avantajına göre rakipsiz oluşu, ithalata dayalı döviz kaybını azalttığı gibi, orman köylülerine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



















