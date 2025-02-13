Ajda Pekkan’ın villasındaki tadilat komşularını kızdırdı: Süperstar mahkemelik oldu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:09

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:09

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum'daki lüks villasında gerçekleştirdiği tadilat çalışmalarıyla komşularını kızdırdı.

Temmuz 2024'te 4 katlı villasında kapsamlı bir yenileme işlemine başlayan Pekkan, evinin dekorasyonu için 10 kişilik bir ekiple çalışmalara başlamıştı.

Ancak, tadilat sürecinin uzaması ve her gün gelen inşaat kamyonlarının yarattığı gürültü, Pekkan’ın komşularını rahatsız etti.

SİTE YÖNETİMMİ YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Gel Konuşalım programında yer alan haberlere göre, Pekkan’ın Bodrum’daki villasındaki tadilat çalışmaları, 7 aydır devam ediyor. Bu durum, özellikle villanın yakın çevresindeki site sakinleri tarafından büyük bir sıkıntı olarak karşılandı.

Komşuları, hem tadilatın beklenenden çok daha uzun sürmesinden hem de her gün gelen gürültülü kamyonlardan duydukları rahatsızlıktan dolayı şikayetçi oldu. Söz konusu şikayetler, site yönetimi tarafından da dile getirildi.

Site yönetimi, sürekli gelen inşaat araçlarının yarattığı gürültü ve trafiğin site sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, ünlü şarkıcıya karşı yasal bir süreç başlatmaya karar verdi. Bu şikayetler üzerine Pekkan’a dava açıldığı öğrenildi. Pekkan’ın, komşularıyla yaşadığı bu gerginlikten oldukça rahatsız olduğu ve durumdan büyük üzüntü duyduğu iddia ediliyor.