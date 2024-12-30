1 Ocak'ta noter açık mı? Noterler ne zaman açılacak? 31 Aralık'ta noterler açık mı?

31 Aralık'ta noterler açık mı sorusu yeni yıla geri sayım başlamışken noter işlemi olan yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 1 Ocak'ta noter açık mı? Noterler ne zaman açılacak? 31 Aralık'ta noterler açık mı?

1 Ocak'ta noter açık mı? Noterler ne zaman açılacak? 31 Aralık'ta noterler açık mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:34

Yeni yılı karşılayacağımız yılbaşı kutlamalarına geri sayım başlamışken noter işlemi olan yurttaşlar "31 Aralık'ta noterler açık mı" Sorusu ile yılbaşı günü "1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu?" Sorusunu araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta noter açık mı? Noterler ne zaman açılacak? 31 Aralık'ta noterler açık mı?

31 ARALIK'TA NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü noterler açık olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 OCAK'TA NOTER AÇIK MI?

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta noterler çalışmıyor olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.


Etiketler: #31 Aralık #1 Ocak #noterler açık mı #noter

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