10. Uluslararası Yoga Günü boğazda kutlandı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:08

Güncelleme: 22.06.2024 - 14:08

Fatih’te Sarayburnu Parkı'ndaki etkinliğe, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ile Türk ve yabancı çok sayıda yogasever katıldı. Vinito, açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler’in (BM) 2014'te 175 ülkenin onayıyla rekor oyla 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü kabul ettiğini anımsattı. Vinito, “Dünya üzerinde yoga geniş olarak kabul görmekte çünkü stres ve kaygı durumlarında rahatlama sağlıyor ve ayrıca kişiyi sağlıklı ve zinde tutuyor. Yoga, iyilik halini destekler ve bizlerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak tetikte kalmamızı sağlar. Yoganın Türkiye'de popülerlik kazanmasından dolayı mutluyuz. Umuyoruz ki Türk dostlarımız bu uygulamalardan fayda sağlamaya devam eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yoga eğitmenlerinin Türkçe ve İngilizce yönlendirmeleriyle ortak yoga çalışması yapıldı. Boğaz havası eşliğinde yapılan çalışma sonrası Başkonsolos Vinito, eğitmenlere plaket takdim etti. Etkinlik sonunda konuklara zinde sağlıklı bir yaşam vurgusuyla taze meyve suyu sunuldu.