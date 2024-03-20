Masa başı çalışırken uygulayabileceğiniz 5 yoga hareketi: Ofisteyken vücudunuzdan toksinleri atıp, sinir sisteminizi rahatlatın...

Yayınlanma: 20.03.2024 - 21:51

Güncelleme: 20.03.2024 - 21:51

Masa başı çalışırken yoga yapmak için ayıracağınız kısacık bir zaman bile iş hayatınızdaki stresi azaltarak, yaşam kalitenizi yükseltmenize yardımcı olabilir. Bu zaman dilimi, vücudunuzdaki biriken toksinleri atmanıza, zihinsel karmaşayı dağıtmanıza, odaklanma kapasitenizi artırmanıza ve sinir sisteminizi rahatlatmanıza imkan tanır. Peki ofisteyken de vücudunuzdan toksinleri atıp, sinir sisteminizi rahatlatacak hareketler nelerdir? İşte masa başı çalışırken uygulayabileceğiniz 5 yoga hareketi...

1. HAREKET:

Gözlerinizi kapatın. Bir elinizi karnınıza, diğer elinizi göğsünüze yerleştirin ve burnunuzdan alabildiğiniz kadar uzun derin nefesler alıp vermeye başlayın. Her nefeste, karnınızın şişmesini hissedin ve sonra göğsünüzün yavaşça yükselip alçalmasına izin verin. Bu hareketle birlikte, vücudunuzun tamamen dolduğunu ve boşaldığını hissedin. Her nefeste gerginlikten arının, gevşeyin. Bu şekilde nefes alıp verirken, sadece bu anı yaşayın, zihninizi diğer düşüncelerden uzaklaştırın.

2. HAREKET:

Gözlerinizi kapatın. Bir elinizi karnınıza, diğer elinizi göğsünüze yerleştirin ve burnunuzdan alabildiğiniz kadar uzun derin nefesler alıp vermeye başlayın. Karnınızın genişlemesini hissedin, sonra göğsünüzün yavaşça yükselip alçaldığını fark edin. Bu hareketleri yaparken sadece nefesinizi hissedin ve dikkatinizi nefes alıp verme eylemine odaklayın. Bu şekilde, sakinleşirken ve gevşerken anın tadını çıkarın.

3. HAREKET:

Ellerinizi omuzlarınıza yerleştirin. Omuzlarınızı çevirmeye başlayın. Yavaş ve nazik bir şekilde nefes alın. Gözleriniz kapalı olabilir. Nefes alırken yarım daire şeklinde omzunuzu çevirin, nefes verirken daireyi tamamlayın. Omuzlarınızın rahatladığını ve gerilimden arındığını hissedin. Bu hareketi yaparken sadece nefesinizi hissedin ve bedeninizin her bir hareketine dikkatinizi verin.

4. HAREKET:

Nefes alın ve kollarınızı gökyüzüne doğru açın, göğsünüzü açarak genişleyin. Nefesinizle birlikte kollarınızı yavaşça yukarı kaldırın, göğsünüzü doldurun. Bedeninizin her bir hücresine temiz hava dolduğunu hissedin. Bu hareketle birlikte, bedeninizin enerjisi yukarı doğru yayılsın ve gökyüzüyle birleşsin. Her nefeste daha fazla genişleyin, daha fazla özgürlük ve ferahlık hissedin.

5. HAREKET:

Nefes verin, kollarınızı kapatın ve kendinize sıkıca sarılın. Bu hareketi 4 ila 8 kez tekrarlayın. Her sarılma sırasında bedeninizin kendisini rahatlamış hissettiğini ve içsel bir sükunetin yayıldığını fark edin. Kendinize olan şefkat ve kabul duygusunu hissedin. Bu hareket, iç huzurunuzu artırmak ve kendinizle olan bağlantınızı güçlendirmek için etkili bir yoldur.