'100 yıldan fazla süredir ilk kez...' Yüzyıllık spor Olimpiyat takviminden silindi!
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boksun 2028 Los Angeles Olimpiyatları’ndan çıkarıldığını duyurdu. Ancak nihai karar 2025 yılında alınacak ve boksun geri dönme şansı hâlâ mevcut.
2024 Paris Olimpiyatları sona erdi ve tüm gözler 2028'de Los Angeles'ta yapılacak oyunlara çevrildi.
Ancak, bu kez bir sporun eksikliği şimdiden hayranları hayal kırıklığına uğrattı.
UNILAD'ın haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boksun 2028 Olimpiyatları'nın programında yer almayacağını açıkladı.
IOC VE IBA ARASINDAKİ ÇATIŞMA
Boksun Olimpiyat programından çıkarılmasının nedeni, IOC ile Uluslararası Boks Birliği (IBA) arasındaki mali ve yönetsel sorunlardan kaynaklanıyor.
IOC, 2023 yılında IBA'yı tanımayı bıraktı ve 2024 Paris Olimpiyatları için boks turnuvasını IBA’dan alarak organizasyonu kendi yürüttü.
IOC, IBA'nın ödül parası dağıtma kararını ve finansal şeffaflık eksikliğini eleştirerek, boksun 2028'deki oyunlarda yer almayacağını belirtti.
NİHAİ KARAR 2025'TE VERİLECEK
Ancak, boksun 2028'de Olimpiyatlara geri dönme ihtimali hâlâ bulunuyor.
IOC, organizasyonun talep ettiği standartlara uyulması durumunda boksun yeniden dahil edilebileceğini belirtti. Boksun Olimpiyat programına geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin nihai karar 2025 yılında verilecek.
Boks, 1904'ten bu yana neredeyse her yaz Olimpiyatlarında yer alıyordu. Ancak, son olarak 1912'de İsveç yasaları nedeniyle programdan çıkarılmıştı. 2028'de boksun eksikliği, 100 yılı aşkın bir süredir ilk kez Olimpiyatlarda hissedilecek.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
- Hasan Arat'tan tribünlere çağrı: 'Büyüklerimiz katmayın'
- İskoç oyuncunun ismi yeniden gündemde!
- 'Erdoğan'ın belirttiği meyve çürük çıktı'
- Yüzyıllık spor Olimpiyat takviminden silindi!
- Monakolu oyuncuya Süper Lig devleri talip!
- Julian Alvarez kimdir?
- Heykelinin dikileceği iddia edilmişti: CHP'den açıklama!
- Menajerinden Avcı'ya sert sözler!
- Kayıp olduğu açıklanmıştı: Cephas'tan paylaşım!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- O cani için karar çıktı!
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Yakın zamanda sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç
- 'İçimde tuttuğum her şey...'