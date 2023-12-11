11 Aralık'ta kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te kırmızı ve mavi takım belli oluyor...
Masterchef Allstar'da dün 22. haftanın elenen ismi belli oldu. Kıyasıya rekabetin tam gaz devam ettiği Masterchef'te Cemre'nin vedasının ardından 9 kişi kalan yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için kıyasıya yarışacak... Peki, 11 Aralık'ta kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te kırmızı ve mavi takım belli oluyor...
Masterchef Allstar'da 22. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği haftada 4 isim eleme potasına dahil oldu. Cemre, Kıvanç, Dilara ve Esra'nın yarıştığı eleme gecesinde Allstar hayallerine veda eden Cemre, yarışmanın 10'uncusu olarak veda etti. Vedanın ardından 23. hafta büyük bir heyecanla başladı. 9 kişi kalan yarışmacılar haftaya mavi takımın kaptanlığını alarak başlamak istiyor. Peki, 11 Aralık'ta kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te kırmızı ve mavi takım belli oluyor...
MASATERCHEF ALLSTAR'DA MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Yarışmacılar kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Şefler tarafından istenen yemek ise midye dolma oldu. Yarışmacılar verilen sürede en başarılı midye dolmayı yapmaya çalışacak...
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