110 bin lira maaşla 40 şehir gezecek kişiler aranıyor! Başvuru için son 5 gün...

Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:42

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:42

Oscar Mayer ikonik Wienermobile'i kullanacak kişiler arandığını açıklandı. Şirket, 31 Ocak'a kadar, bir yıl boyunca ülkeyi gezecek ve "ücretli bir işin" parçası olarak markayı tanıtacak sosisli sandviçler için başvuruları kabul ediyor. Oscar Mayer, ekibin genellikle yılda 32 bin 200 km yol kat ettiğini, en az 40 kenti ziyaret ettiğini ve 1.200'den fazla etkinliğe katıldığını söyledi.

Bu yoğun bir program ve Hotdogger'lar marka elçileri olarak hareket ettikleri için araç kullanmak deneyimin sadece bir parçası. Amaçları "hayranlarına neşe ve sosis yaymak". Bu çabanın bir parçası olarak, 8,2 metre uzunluğundaki tekerlekli sosisli sandviçin yardımıyla Oscar Mayer'i sosyal medyada tanıtmakla görevlendirildiler.

Şirket 12 kişiyi işe almak istiyor ve iş ilanında Hotdoggers'ın iki haftalık kapsamlı bir işe alım ve iş eğitiminden geçeceği ve bunu sürekli koçluk ve mentorluk ile takip edeceği belirtiliyor. İş başvurusunda güvenilir, esnek, pozitif, dışa dönük ve halkla çalışma deneyimi olan kişiler arandığı belirtiliyor. Organizasyon ve zaman yönetimi becerileri kadar sosyal medya anlayışı da kritik önem taşıyor.

Bu nedenle firma, "maceraya aç ve ülkeyi ikonik Oscar Mayer Wienermobile'in ön camından görmeye istekli, dışa dönük, yaratıcı, arkadaş canlısı üniversite mezunları" arıyor. Lisans derecesinin yanı sıra, başvuru sahiplerinin geçerli bir ehliyete ve "olumlu bir sürüş siciline" sahip olmaları ve bir geçmiş kontrolünden geçebilmeleri de gerekiyor.

Hotdoggers'ta çalışacaklar 35 bin 600 dolar (1 milyon 72 bin 984 TL) temel maaş alacaklar. Ayrıca çalışanlar yemek ve kişisel seyahatler için haftalık 150 dolar olmak üzere yılda 7 bin 200 dolar (217 bin TL) ödenek de alacaklar. Sağlık sigortası ve 18 gün ücretli izin de verildiği açıklandı. Çalışanların aylık toplam kazancı Türk Lirası bazında 107 bin 500 lira oluyor.

Oscar Mayer'den Ed Roland, "Hotdogger unvanının, macera ve hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim arayanlar için nadir ve imrenilen bir pozisyon olduğunu" belirterek, "İstatistiksel olarak konuşursak, Wienermobile'i sürenden daha fazla insan uzayı ziyaret etmiştir!" dedi. Ardından şöyle konuştu:

"Gülümsemeleri ateşleme ve ABD'nin dört bir yanındaki hayranlara eğlenceli çörekler getirme geleneğini sürdürmeye devam edecek olan bir sonraki sınıfı ağırlamaktan gurur duyuyoruz."