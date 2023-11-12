12 Kasım'da Masterchef Allstar'da kim elendi? Masterchef'te eleme potasından çıkan isimler...

Yayınlanma: 12.11.2023 - 19:44

Güncelleme: 12.11.2023 - 19:44

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Krokan Bush'un yapıldığı kaptanlık oyununda en başarılı yemeği yapan isim Hasan mavi takımın kaptanı oldu. Hasan kırmızı takımın kaptanı olarak Alican'ı seçti.

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk oyununda yarışmacılardan 7 farklı köfte istendi:

İnegöl köfte: Esra - Tanya

İzmir köfte: Ayaz - Tahsin

Akhisar köftesi: Kıvanç - Sergen

Tire köftesi: Eren - Batuhan

Islama köftesi: Tolga - Dilara

Akçaabat köfte: Barbaros - Cemre

Bursa pideli köfte: Alican - Hasan

Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede kazanan Alican kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen haftanın ilk eleme adayı olarak Ayaz'ı seçti. Ardından yapılan oylamada ise en çok oyu alarak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Dilara oldu.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Takım oyunlarını kazanmak isteyen mavi takım skoru 1-1 yapmak için, kırmızı takım ise haftanın galibi olmak için ter döktü.

Gecenin yemekleri ise sıcak ve soğuk konseptlere göre:

Avakado: Eren - Kıvanç

Mantar: Batuhan - Ayaz

Tavuk: Tahsin - Sergen

Bal Kabağı: Esra - Dilara

Salatalık: Tanya - Alican

Yoğurt: Barbaros - Tolga

Barbun: Cemre - Hasan

Gecenin kazanan takımı mavi takım oldu. 6-1'lik büyük bir farkla biten takım oyununda kırmızı takımdan sayı alan tek isim Tolga oldu.

Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlıkta en başarılı tabağı çıkaran isim Tahsin oldu. Dokunulmaz Tahsin haftanın 3. eleme adayı olarak kaptan Alican'ı seçti. Yapılacak oylamanın ardından da 4. aday olarak belilenen isim Cemre oldu

HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın son takım oyununda şefler tarafından istenen yemek güveç oldu:

Tahsin - Barbaros

Tolga - Eren

Batuhan - Tanya

Alican - Hasan

Kıvanç - Sergen

Esra - Ayaz

Cemre - Dilara

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç eleme potasına Tahsin'i gönderdi.

Heyecan dolu gecenin sonunda daha sonra da eleme oylaması yapıldı. Oylamada en çok ismi çıkan yarışmacı Batuhan oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oynanan oyunun ardından haftanın son eleme adayı Tanya oldu.

ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adayları: Ayaz, Dilara, Alican, Cemre, Tahsin, Batuhan ve Tanya oldu.

ÖDÜL OYUNUN İLK ETABINDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da günlerden ödül oyunu. Mavi takımın 2-1'lik skorla kazandığı haftada bu bölümde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. 10 Kasım günnüe özel olarak yarışmacılar Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıl dönümünde andı. Yarışmacılar Atatürk'ün en sevdiği yemeklerin ana malzemelerin kullanarak en yaratıcı tabakları hazırladı. Gecede daha başarılı olan takım mavi takım oldu.

Sıfır Atık konseptiyle yapılan yaratıcılık turunda en başarılı gtabağı hazırlayarak büyük ödülü kazanan isim Ayaz oldu.

MASETRCHEF'TE ELEME POTASINDAN KURTULAN İSİMLER KİM OLDU?

Eleme günün ilk turunda yarışmacılar Cunda Kalamarı ve rezene kullanarak en başarılı tabakları yapmaya çalışacak. Yaratıcılık turunda en başarılı olan üç yarışmacı potadan kurtulurken kalan 4 isim ikinci turda yeniden yarışacak...