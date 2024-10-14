17 yıllık eşi Nazan Özen'den ayrılmıştı... Ufuk Özkan'a nafaka şoku: 'Hiç harcama yapmasam bile...'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 14:48

Güncelleme: 14.10.2024 - 14:51

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarılarıyla gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu şimdi de eski eşiyle olan nafaka davası yüzünden zor günler geçiriyor. Bir süre önce 17 yıllık eşi Nazan Özen’den boşanan Özkan, mahkemenin belirlediği 45 bin TL’lik nafakanın düşürülmesi talebiyle dava açmıştı. Ancak beklediğinin aksine, nafaka miktarı artırıldı.

Mynet'te yer alan habere göre, Özkan nafakanın 114 bin TL’ye çıktığını ve bu miktarı ödeyemeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamasında, "Gelirim, dizilerde çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım nedeniyle dizi yapmıyorum, sadece tiyatro yapıyorum. Bu durumda bu kadar yüksek bir nafakayı ödeyemem" dedi.

Özkan, yaşadığı maddi sıkıntıları, "Hiç harcama yapmasam bile bu miktarı karşılayamıyorum. Nafaka düşürme davası açtım" sözleriyle ifade etti.

NAZAN ÖZEN'DEN AÇIKLAMA

Ufuk Özkan boşandığı 17 yıllık eşi Nazan Özen’le olan nafaka davasıyla gündem olmuştu. Ufuk Özkan boşanma davası sonrası mahkemenin belirlediği 45 bin TL nafakanın azaltılması için nafaka indirim davası açmıştı. Nazan Özen ise eski eşinin 16 yaşındaki çocuğunun nafakasını ödemediğini belirterek şunları söylemişti:

"Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor."