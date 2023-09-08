1800 yıllık su perisi heykeli bulundu... Amasra Müzesi'nde sergilenecek!
Bartın'da Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu. Eserin sergilenmek üzere Amasra Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.
Amastris Antik Kenti'nde Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı."
Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Amasra Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.
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