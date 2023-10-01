Kısa süre sonra yeniden: İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru...

Yayınlanma: 01.10.2023 - 22:53

Güncelleme: 01.10.2023 - 23:25

Kısa süre sonra Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıldı. Kısa süre önce Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu bilerek adını program tarihine yazdırmıştı. Bu hafta yayımlanan bölümde 1 milyonluk soruyu açan yeni bir isim daha çıktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru...

24 Eylül tarihinde yayımlanan bölümde 500 bin değerindeki soruyu bilen yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

İşte 500 bin değerindeki soru...

Soru: Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

A) Mustafa Bülent Ecevit

B) Süleyman Sami Demirel

C) Mahmut Turgut Özal

D) Ahmet Mesut Yılmaz

Doğru cevabın C şıkkı olduğu soruyu bilen yarışmacı böylelikle 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. 1 Eylül tarihinde yayımlanacak bölümde 1 milyon değerindeki soru açılacak...

İŞTE 1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU...

Soru: 1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır?

A - Fransa

B - Osmanlı

C - Avusturya-Macaristan

D - Birleşik Krallık

Cevap ise D şıkkı yani Birleşik Krallık.

AMERİKAN İÇ SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde, güney eyaletlerinde büyük çiftliklerde tarımın ana gelir kaynağı olduğu ve bu çiftliklerde köle işgücünün kullanıldığı bir ekonomi vardı. Diğer bölgeler ise sanayileşmeye yönelmiş ve köleliği yasaklamıştı.

Batı Amerika'da yeni eyaletler kurulduğunda, köleliği yasaklama eğilimi güçleniyordu. Güney eyaletleri, köleliğin tüm ülkede yasaklanacağından endişe ediyordu. Abraham Lincoln gibi köleliği kaldırmayı destekleyen bir başkan seçildiğinde, güney eyaletleri hemen bağımsızlıklarını ilan etti ve Amerikan İç Savaşı başladı.

Bu savaş, güneydeki Konfederasyon eyaletleri ile geri kalan Birlik eyaletleri arasında gerçekleşti. Sonuçta Birlik eyaletleri zafer kazandı ve köleliği kaldırmak için Emansipasyon Bildirgesi'ni ilan etti. Bu bildirge, köleliğin kaldırılmasına ve siyahilere özgürlük getirilmesine yardımcı oldu.