'2 Aile Arasında' için geri sayım başladı: Dev kadro okuma provasında buluştu

Türk sinemasında komedi türünün en başarılı örneklerinden biri kabul edilen ve vizyona girdiği yıl milyonları sinema salonlarına çeken "Aile Arasında", 7 yıl aradan sonra devam filmiyle beyaz perdeye dönüyor. BKM yapımcılığında hayata geçirilen "2 Aile Arasında" filminin ilk okuma provası, oyuncuların katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

KADRODA YENİ İSİMLER VAR

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise yine Ozan Açıktan’ın oturduğu filmin provasında adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Demet Evgar, Engin Günaydın, Ayta Sözeri, Devrim Yakut ve Fatih Artman gibi kemik kadronun yanı sıra; ekibe yeni dahil olan Batuhan Bozkurt ve Yavuz Günal da provada hazır bulundu. Usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Erdal Cindoruk ise yoğun çekim takvimleri nedeniyle bu ilk buluşmaya katılamadı.





PROVADA KAHKAHA KRİZİ

Yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşayan oyuncuların yüksek enerjisi, senaryonun gücüyle birleşince okuma provası sık sık kahkahalarla kesildi. 2017’deki ilk filmde yakalanan o eşsiz aile dinamiğinin, devam filminde de katlanarak süreceğinin sinyalleri verildi.

GİŞE REKORTMENİNDEN YENİ BİR BAŞARI BEKLENİYOR

Dijital platformlarda da yıllardır "en çok izlenenler" listesinden düşmeyen yapım, devam filmiyle sinema sektörüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Hazırlıkları hızla tamamlanan yapım ekibi, önümüzdeki günlerde setin startını verecek. Sinemaseverler, Gülse Birsel’in keskin zekasıyla örülü yeni hikayede, Fikret ve Solmaz’ın başına gelecek yeni maceraları şimdiden büyük bir merakla bekliyor.