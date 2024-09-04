20 bin kişinin ortadan kaybolduğu bölge! Alaska Üçgeni'nin gizemi çözülüyor mu?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 22:56

Güncelleme: 04.09.2024 - 22:56

Dünyanın çeşitli bölgelerinde kayıp vakaları her zaman ilgi çekmiştir. Bermuda Üçgeni’ni duymayan yoktur, fakat Alaska’da buna benzer bir bölge olduğunu biliyor muydunuz? ‘Alaska Üçgeni’ olarak adlandırılan bu bölge, son 50 yılda 20.000’den fazla kayıp vakasıyla dünya genelinde en yüksek oranlardan birine sahip.

Alaska Üçgeni, kabaca Anchorage ve Juneau’dan kuzeydeki Utqiagvik şehrine kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Bu bölgenin ilginç olan yanı ise, kaybolan insan sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen Alaska’nın seyrek nüfuslu olması. Aslında Alaska, ABD’deki kayıp oranlarının iki katına sahip ve her yıl ortalama 2.250 kişi burada kayboluyor.

ÜNLÜ KAYIP VAKALAR

Alaska Üçgeni’nin en dikkat çekici vakalarından biri 1972 yılında yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Lideri Thomas Hale Boggs Sr ve Alaska Kongre Üyesi Nick Begich, Anchorage’tan Juneau’ya gitmek üzere uçakla yola çıktıklarında bir daha kendilerinden haber alınamadı. Olayın ardından geniş çaplı bir arama yapılmasına rağmen, ne uçağa ne de yolculara dair hiçbir iz bulunamadı.

YAŞANAN KAYIPLARIN SIRRI NE?

Birçok kişi yaşanan kayıpların sırrını uzaylılar ve manyetik alanlar gibi teorilerle açıklamaya çalışsa da, bilimsel gerçeklik daha basit bir nedene işaret ediyor: Alaska’nın aşırı ıssız ve vahşi doğası.

Alaska, Amerika’nın en büyük eyaleti olmasına rağmen, sadece yüzde 1’lik bir kısmı insan yerleşimiyle kaplı. Nüfus yoğunluğu son derece düşük olan bu bölgede, doğada kaybolmak veya vahşi hayvanların saldırısına uğramak gibi tehlikeler her zaman mevcut.

Kaybolan kişilerden bazıları yıllar sonra izlerine rastlanmış durumda. 1970’lerde kaybolan New Yorklu Gary Frank Sotherden’ın kemikleri, yıllar sonra Alaska’nın Porcupine Nehri kıyısında bulundu ve bir ayı saldırısına uğradığı düşünülüyor.