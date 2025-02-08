20 yıldır beraberlerdi: Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 12:34

Güncelleme: 08.02.2025 - 12:34

Fantastik Dörtlü, Anestezi, Göz ve Günah Şehri gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi Cash Warren ile boşanma kararı aldı.

Uzun bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilen çift, 2008 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu. Alba, boşanma davasını açtığını açıkladı ve "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Alba, Warren ile resmi ayrılma tarihlerinin 27 Aralık 2024 olduğunu duyurdu. Çift, ortak velayet için başvuruda bulunurken, Alba yasal isminin yeniden "Jessica Marie Alba" olarak düzeltilmesini talep etti.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını paylaşan Jessica Alba, eşiyle geçirdikleri uzun yıllara dönüp baktığında her şeyin doğru seçimleri yapmakla ilgili olduğunu söylemişti. "Birbirinize zaman ayırmak için gerçekten vakit yaratmalısınız" diyen Alba, evliliklerinin temellerinin bu anlayışa dayandığını belirtmişti.

Jessica Alba ve Cash Warren, 2005 yapımı Fantastik Dörtlü filminde tanıştı. Çift, 2008 yılında Los Angeles'ta sade bir nikah töreniyle evlendi. Alba ve Warren’ın, 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes adlı üç çocukları bulunuyor.