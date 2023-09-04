Evlilikleri herkesi imrendiriyordu: Boşanıyorlar!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:33

Güncelleme: 04.09.2023 - 13:43

2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları olan Sophie Turner-Joe Jonas çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.



BOŞANMA EVRAKLARINI İMZALADI

TMZ'ye konuşan bir kaynak, Joe Jonas'ın boşanma avukatı ile iletişime geçtiğini ve Sophie ile olan evliliğini bitirmek için gerekli kağıtları imzaladığını belirtti.

Öte yandan ünlü çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Ayrıca son 3 aydır turnede olan Joe Jonas'ın iki çocuğuna baktığı ve onlara zaman ayırdığı belirtilirken Turner'ın çocuklarıyla ilgilenmediği iddia edildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliklerini koruyan Jonas ile Turner'ın menajerleri de resmi bir açıklama yapmadı.

"JONAS'IN PİSLİK OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Sophie Turner, yıllar önce eşi Joe Jonas'a karşı büyük bir önyargı taşıdığını hatta onu tam bir pislik zannettiğini itiraf etmişti.



Londra'daki ilk randevularına erkek arkadaşlarıyla gittiğini anlatan Turner, "Ondan nefret ediyorduk" demişti.