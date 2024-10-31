200 milyon dolarlık servete sahip: Salma Hayek 'para kazanma baskısı' hissettiğini açıkladı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:28

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:28

Hollywood'un ünlü Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, mali durumu hakkında konuşurken belirli bir miktar para kazanma konusunda baskı hissettiğini açıkladı. 58 yaşındaki oyuncu, 200 milyon dolarlık servetine rağmen para kazanma baskısı yaşadığını itiraf etti.

Wall Street Journal'a verdiği röportajda, 62 yaşındaki Fransız milyarder eşi François-Henri Pinault ile ilgili de konuşan Hayek, "Hayatımın ve kendimin birçok yönünü destekliyorum. Belli bir miktar para kazanma baskısı var ve bunu seviyorum. Artık karar verdim, daha fazla kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

François-Henri Pinault ile 2007'de nişanlanan ve aynı yıl kızını dünyaya getiren Hayek, 2009'un Sevgililer Günü'nde evlendi. Salma Hayek, eşinin 34,8 milyar dolarlık servetine rağmen mali işlerini ayrı tutmayı tercih ettiklerini ve aralarında varlıkları bölen bir evlilik öncesi anlaşması olmadığını belirtti.

"TEK ŞEYİN PARA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Meksika'nın Coatzacoalcos kentinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hayek, 12 yaşındayken New Orleans'taki Katolik bir yatılı okula kaydedildi. ABD'de kariyerine devam eden Hayek, ünlü bir oyuncu haline geldi. Zengin Pinault ailesine girdiğinde, diğer zenginlerin onunla arkadaşlık kurmak istemesine şaşırdığını söyledi.

Hayek, "Bana göre, çok paraya sahip olmanın heyecanı, parayı düşünmek zorunda kalmamamdı. İnsanların benimle konuşmak istediği tek şeyin para olduğu ortaya çıktı" dedi. Ayrıca, "Arkadaş bile olmayan yabancılar bana geliyor, onlar da zengin oldukları için arkadaş olmamız gerektiğini düşünüyorlar" şeklinde konuştu.