2000'li yılların popüler dizilerinde rol almıştı... Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
2000'li yılların başında 'Baldız Geliyorum Demez', 'Seni Yaşatacağım' gibi dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bir dönemin popüler dizilerinde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu, İstanbul'da 1 ay süren kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdi
Seni Yaşatacağım dizisinde "Can" karakterine hayat veren Göksu; Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin, Yetkin Dikinciler gibi isimlerle rol almıştı.
BATUHAN GÖKSU KİMDİR?
12 Mayıs 1990 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi. 2002 yılında ekranlarda yer alan 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle kamera karşısında yer aldı. Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı.
Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
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