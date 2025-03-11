Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:11

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:11

Ege’nin doğası ve mutfağıyla ünlü Alaçatı, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali ile ziyaretçilerini büyülemeye hazırlanıyor. Peki, 2025 Alaçatı Ot Festivali ne zaman? Alaçatı Ot Festivali'nde ne yapılıyor?

2025 ALAÇATI OT FESTIVALI NE ZAMAN?

Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla düzenlenecek. Bu yılın konsepti ise “Kaya Koruğu” olarak belirlendi. Kaynak: Alaçatı Ot Festivali 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılıyor.

BU YILIN KONSEPTİ KAYA KORUĞU

Bu yılın konsepti olan "kaya koruğu", Ege mutfağının önemli ve özgün tatlarından biri olarak festivalde öne çıkacak. Festival boyunca kurulan stantlarda, Ege mutfağının vazgeçilmez tatları sergilenecek ve ziyaretçilere bu lezzetleri tatma fırsatı sunulacak. Yerel üreticiler, organik tarım ürünleri ve el yapımı gıdalarla festivale renk katacak. Ayrıca Ege'nin yerel sanatçılarının sergileri, konserler ve halk dansları gösterileriyle festivalin atmosferi daha da canlanacak.

Doğayla iç içe, eşsiz Ege lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz bu özel festival, bahar aylarının enerjisini hissetmek ve yeni tatlarla tanışmak isteyen herkes için kaçırılmaz bir fırsat sunuyor.