2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
2025 Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar gününe geliyor. 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri de tatil olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.
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