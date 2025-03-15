2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?

2025 Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?

2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:39

Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar gününe geliyor. 31 Mart ve 1 Nisan tarihleri de tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.


Etiketler: #bayram tatili kaç gün #ramazan bayramı #ramazan #Bayram tatili

İlgili Haberler

Araştırma: Yurttaşların yüzde 96,1’ine göre restoranlar ramazanda fırsatçılık yapıyor

Araştırma: Yurttaşların yüzde 96,1’ine göre restoranlar ramazanda fırsatçılık yapıyor
Kasap ile market arasında dev fark: Ramazanda et fiyatlarındaki uçurum büyüyor!

Kasap ile market arasında dev fark: Ramazanda et fiyatlarındaki uçurum büyüyor!
Öğrencilere ‘Ramazan Risalesi’ hazırlattırıldı: Açlığı öğütlediler

Öğrencilere ‘Ramazan Risalesi’ hazırlattırıldı: Açlığı öğütlediler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler