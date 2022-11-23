23 Kasım hangi burç? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Kasım hangi burç oluyor? 23 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 23 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
23 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Ekrem Zeki Ün
1946 - Bora Ayanoğlu
1964 - Aytuğ Atıcı
1971 - Chris Hardwick
1976 - Cüneyt Çakır
1979 - Nihat Kahveci, Türk futbolcu
1980 - Özlem Düvencioğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1272 - Mahmud Gazan,
1760 - François-Noël Babeuf
1804 - Franklin Pierce
1837 - Johannes Diderik van der Waals
1860 - Hjalmar Branting
1888 - Harpo Marx
1942 - Lars-Erik Berenett
1954 - Pete Allen
1955 - Ludovico Einaudi
1962 - Nicolás Maduro
1964 - Don Cheadle
1970 - Oded Fehr
1971 - Chris Hardwick
1979 - Kelly Brook
1984 - Lucas Grabeel
1992 - Miley Cyrus
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