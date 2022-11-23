23 Kasım hangi burç? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Kasım hangi burç oluyor? 23 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 23 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 23 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

23 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Ekrem Zeki Ün

1946 - Bora Ayanoğlu

1964 - Aytuğ Atıcı

1971 - Chris Hardwick

1976 - Cüneyt Çakır

1979 - Nihat Kahveci, Türk futbolcu

1980 - Özlem Düvencioğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1272 - Mahmud Gazan,

1760 - François-Noël Babeuf

1804 - Franklin Pierce

1837 - Johannes Diderik van der Waals

1860 - Hjalmar Branting

1888 - Harpo Marx

1942 - Lars-Erik Berenett

1954 - Pete Allen

1955 - Ludovico Einaudi

1962 - Nicolás Maduro

1964 - Don Cheadle

1970 - Oded Fehr

1971 - Chris Hardwick

1979 - Kelly Brook

1984 - Lucas Grabeel

1992 - Miley Cyrus















