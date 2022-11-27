27 Kasım hangi burç? 27 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 27 Kasım'da hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Kasım hangi burç oluyor? 27 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 27 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Kasım'da doğan biri yay burcu oluyor.
27 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1907 - İlhan Tarus
1932 - Ülkü Adatepe
1937 - Sevinç Aktansel
1959 - Gani Müjde
1964 - Can Ulkay
1968 - Aydın Bulut
1975 - Ömür Varol
1984 - Meltem Yılmazkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1857 - Charles Scott Sherrington
1874 - Charles Austin Beard
1874 - Chaim Weizmann
1894 - Konosuke Matsushita
1903 - Lars Onsager
1912 - Connie Sawyer
1929 - Alan Simpson
1940 - Bruce Lee
1941 - Alan Roy Deakin
1956 - William Fichtner
1961 - Steve Oedekerk
1963 - Fisher Stevens
1964 - Roberto Mancini
1975 - Bad Azz
1979 - Hilary Hahn
1981 - Bruno Alves
1981 - Matthew Taylor
1983 - Professor Green
1984 - Park Soo-jin
1984 - Sanna Nielsen
1986 - Xavi Torres
1987 - Luigi Datome
1990 - Josh Dubovie
1992 - Park Chan-yeol
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