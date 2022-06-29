28 Haziran 2022 Survivor'da yarı final oyununu kim kazandı? Survivor'da yarı finale kimler çıktı?

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:17

28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı. Son dörde kalan Ayşe, Nisa, Adem ve Batuhan yarı final için mücadele etti. Mücadeleyi kazanan isim doğrudan yarı finale gitme hakkı kazandı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA YARI FİNALE HANGİ İSİMLER KALDI?

Survivor'da kıran kıran geçen mücadelede Ayşe yarı finalde oyundan elendi. Final oyununda Nisa ve Adem karşı karşıya geldi. Oyunun kazananı Adem oldu. Oyun sonunda Nisa'nın Çekçe söylediği sözler gündem oldu.





Survivor 2022 All Star'da yarı finale gitmeyi garintileyen isimler Batuhan ve Adem oldu.

Survivor 2022 All Star'da 29 Haziran gecesi canlı yayında Nisa ve Ayşe arasında bir oylama yapılacak. Oylamanın kazanını Adem, Batuhan ile final koltuğuna oturup şampiyonluk için yarışacak.