Survivorda 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Haziran Survivor 1. eleme aday kim oldu?

26 Haziran 2022 Pazar, 13:15

Survivor'da giderek artan bir mücadele, final haftasına yaklaştı. Geçen hafta hafta haftasında Survivor'ın gündemlerinden Nagihan Karadere'nin izleyicilerini ve yarışmacılarını favori şaşırttı. Finaldeki isimlerin merak uyandırdı. Peki, Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Haziran Survivor 1. eleme aday kim oldu? İşte Survivor oyunları hakkında son gelişmeler...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Ayşe ve Batuhan ikilisi dokunulmazlık için mücadeleye girişti. Final maçında ilk dokunulmazlığı yarışmacı 5-1'lik skorla Batuhan Karacakaya oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 1. dokunulmazlığı Battanakaya'da ilk eleme adayı Nim'den gelensa ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı yarışmacı Batuhan'da sahibinden oldu. İletişimden faydalanması için iki kişiden oluşan Batuhan; Adem ve Ayşe ikilisini seçti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS adaya adaya veda olan bir adayda adaya veda tarafından isimlendirilen kişi tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama adaya ve final hayaline veda eden isim Nagihan Karadere idi.