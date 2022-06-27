Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı alan isim kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan yarışmacının belirlediği eleme adayı kim oldu?
Survivor'da finale 4 gün kalmışken Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz, Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya final öncesi çok önemli olan dolunulmazlığı almak için mücadele etti. Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı alan isim kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan yarışmacının belirlediği eleme adayı kim oldu?
Dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlığı alan isim haftanın 2. eleme adayını belirledi. Buna göre Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı alan isim kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan yarışmacının belirlediği eleme adayı kim oldu?
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için canını dişine taktı. Finale günler kala heyecanı ve stresi artan yarışmacıların oynadığı son dokunulmazlık oyununda dokunulmazlığı kazanan isim, haftanın 2. eleme adayını belirledi.
* Survivor'da Nisa'nın ardından 2. eleme adayı Hikmet oldu.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star yarışmasında 5 isim final için kıran kırana yarış sergiliyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunları ardından elemeler yapılıyor.
* Dün akşam yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim yine Batuhan oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
* Survivor 2022 All Star'da elenen isim bu akşam ödül oyunun ardından belli olacak.
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı, Survivor'un final yapacağı tarihi açıkladı. Survivor All Star yarı finali 29.06.2022 Çarşamba günü, büyük finali de 30.06.2022 Perşembe günü düzenlenecek.
* Survivor, 30 Haziran Perşembe günü final yapılacak. Survivor finalinin hemen ardından MasterhChef başlayacak.
SURVIVOR 2022 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR
* Adem Kılıçcı
* Nisa Bölükbaşı
* Hikmet Tuğsuz
* Ayşe Yüksel
* Batuhan Karacakaya
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