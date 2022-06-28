Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Survivor'da final dörtlüsü kimler oldu?

27 Haziran 2022'de Survivor'da heyecanlı bir gece yaşandı. Survivor'a veda eden isim belli oldu. 3 eleme adayının olduğu potada en düşük SMS'i alan kişi adaya veda etti. Survivor'a kimin veda ettiğini Acun Ilıcalı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 10:52
Survivor'da kim elendi? 27 Haziran Survivor All Star'da adaya kim veda etti? Survivor'da final dörtlüsü kimler oldu?
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Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni sisteme göre artık Survivor yarışmacıları bireysel yarışmalar ile mücadele ediyor. Nagihan Karadere'nin yarışmaya veda etmesinin ardından 5 kişi kalan 2022 Survivor All Star yarışmacıları artık şampiyonluk için yarışıyor. 27 Haziran gecesi yapılan oylamada bir kişi Survivora'a veda etti.

Survivor'da bu hafta Nisa, Hikmet ve Adem eleme adayı olarak belirlendi. Batuhan ve Ayşe'nin İstanbul'daki finali garantilemesinin ardından son dörde kalacak kişiler merakla bekleniyordu.

Survivor All Star 2022'ye veda eden kişi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Nisa, Hikmet ve Adem'in eleme adayı olduğu potada en düşük SMS sayısına sahip olan kişi adaya veda etti.

Adaya veda eden kişi Hikmet oldu.

Survivor All Star yarı finali 29 Haziran Çarşamba günü, büyük finali de 30 Haziran Perşembe günü düzenlenecek.



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