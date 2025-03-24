3 kilometrede 21 saatlik zaman yolcuğu: Diomede Adaları

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:31

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:31

Diomede Adaları, Bering Boğazı’nda, Alaska ile Sibirya arasında yer alıyor. Büyük Diomede Adası (Ratmanov Adası) Rusya Federasyonu’na aitken, Küçük Diomede Adası (Little Diomede) ABD’nin Alaska eyaletine bağlıdır. Aralarındaki mesafe sadece 3,8 kilometre olmasına rağmen, bu iki ada arasında tam 21 saatlik zaman farkı bulunuyor.

Bu büyük zaman farkının sebebi Uluslararası Tarih Çizgisi’dir. Tarih çizgisi, dünyanın zaman dilimlerini belirleyen hayali bir çizgidir ve tam olarak Büyük ve Küçük Diomede Adaları’nın arasından geçer. Bu nedenle, Küçük Diomede ABD’de bugünü yaşarken, Büyük Diomede Rusya’da yarını yaşıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİOMEDE ADALARI

Bu adalar, ilk olarak 1728 yılında Danimarkalı kaşif Vitus Bering tarafından keşfedildi. İsimlerini ise Rus Ortodoks Kilisesi’nin bir azizi olan Aziz Diomede’den alıyorlar. Ancak Soğuk Savaş sırasında bu iki ada arasında sert bir sınır oluşturuldu. 1948’de Sovyetler Birliği, Büyük Diomede’de yaşayan insanları anakaraya taşıyarak adayı askeri bir üs haline getirdi. Küçük Diomede’de ise hâlâ yerli İnuit toplulukları yaşamaya devam ediyor.

DİOMEDE ADALARI’NDA YAŞAM

Büyük Diomede (Rusya): Günümüzde tamamen askeri bir üs olarak kullanılmakta olup, sivil yerleşim bulunmamaktadır.

Küçük Diomede (ABD): Yaklaşık 100 kişilik bir İnuit topluluğu burada yaşamaya devam ediyor. Halkın temel geçim kaynakları avcılık ve balıkçılık.

DİOMEDE ADALARI’NIN İLGİNÇ YANLARI

Dünyada "zaman yolculuğunun" mümkün olduğu nadir yerlerden biri. Küçük Diomede’den Büyük Diomede’ye geçerseniz bir gün ileri gitmiş oluyorsunuz.

Soğuk Savaş döneminde "Buz Perdesi" olarak bilinen bir sınır haline geldi. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerilimin bir sembolüydü.

Kış aylarında donan deniz, adalar arasındaki mesafeyi yürüyerek aşmayı mümkün kılabilir. Ancak bu yasadışı olduğu için ciddi sonuçlar doğurabilir.