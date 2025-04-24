3 malzeme kullanmak yetiyor: Vücuda probiyotik yüklüyor

Sadece üç malzemeyle hem ekonomik hem de katkısız bir probiyotik kaynağı hazırlayabilirsiniz. Evde yapacağınız bu tarifle bağışıklığınızı güçlendirin, sindiriminize destek olun!

3 malzeme kullanmak yetiyor: Vücuda probiyotik yüklüyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:49

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim sistemini dengelemek ve genel sağlığı desteklemek için probiyotikler altın değerinde. Peki, evde sadece 3 basit malzemeyle probiyotik zengini bir tarif hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

İşte hem pratik hem sağlıklı bir seçenek: Ev yapımı probiyotik yoğurt!

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1 yemek kaşığı yoğurt (maya olarak)
  • Dilerseniz birkaç nohut (fermentasyon sürecini hızlandırmak için)

YAPILIŞI

Sütü kaynatın ve ılımaya bırakın (serçe parmağınızı batırdığınızda yanmayacak sıcaklıkta olmalı).

İçine yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın.

Dilerseniz birkaç nohut ekleyerek mayalanma gücünü artırabilirsiniz.

Kabınızı bir örtüye sarın ve 6–8 saat boyunca mayalanmaya bırakın.


Etiketler: #bağışıklık #bağışıklık sistemi #Probiyotik

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