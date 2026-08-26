30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar sürerken, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK de İstanbul semalarında yurttaşlarla buluşacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
2026 SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçacak.
Ana gösteri, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.
Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Program, Türk Hava Kuvvetlerinin pilotaj kabiliyetini İstanbullularla buluşturacak.
HAZIRLIK UÇUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Ana gösteri öncesindeki ilk hazırlık 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Yenikapı Meydanı üzerinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.00'de prova uçuşu başlayacak.
SOLOTÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ
Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe
Etkinlik: Çevre tanıma uçuşu
Saat: 12.00
Yer: Yenikapı Meydanı
Tarih: 27 Ağustos 2026 Perşembe
Etkinlik: Prova uçuşu
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı
Tarih: 29 Ağustos 2026 Cumartesi
Etkinlik: Pilotlarla imza etkinliği
Saat: 15.00-18.00
Yer: İstanbul Hava Müzesi
Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
Etkinlik: SOLOTÜRK gösteri uçuşu
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı