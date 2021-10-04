4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü hakkında bilinmesi gerekenler

04 Ekim 2021 Pazartesi, 16:38

Hayvanlar, çevrenin korunmasında ve gezegenimizdeki yaşamın sürmesinde hayati bir rol oynadıkları için doğanın insanlarla eşit derecede önemli bir parçasını oluşturuyor. Ancak, sürekli olarak insanların kötü muamelesine maruz kalıyorlar, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle habitatlarını kaybediyorlar.

İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Dünya Hayvanlar Günü, her yıl 4 Ekim’de hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan ve hayvan refahı hareketinde çalışan insanları bir araya getiriyor. İlk Dünya Hayvanlar Günü, 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayı'nda gerçekleşti. Mensch und Hund'un (İnsan ve Köpek) yazarı ve hayvan aktivisti Heinrich Zimmermann tarafından düzenlenen etkinliğe 5 binden fazla kişi katıldı. 1929'da Dünya Hayvanlar Günü ilk kez 4 Ekim'de kutlandı, çünkü Spor Sarayı 24 Mart’ta müsait değildi.

4 Ekim'de tüm dünyada binden fazla etkinlik düzenleniyor. Dünya Hayvanlar Günü, Andorra ve Avustralya'dan ABD ve Zimbabve'ye kadar 70’ten fazla ülkede kutlanıyor.

AMAÇ: FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Dünya Hayvan Günü'nde hayvan hakları için farkındalık oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede barınak günleri, sahiplendirme ve bağış amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından aktivistler bugünü, hayvanların karşılaştığı en acil sorunlardan bazılarına dikkat çekmek için kullanıyor.

Bu sorunlardan bazıları ise şu şekilde;

Türkiye’de hayvan aktivistlerinin baskısına rağmen başıboş hayvanlar için yapılan sadece 120 barınak yer alıyor. Türkiye'de 50 kadar profesyonel ve büyük çaplı barınma merkezi, 70 tane de küçük çiftlik bulunuyor. Bu barınaklarda 6-7 bin hayvanın kaldığı tahmin ediliyor ancak yalnızca İstanbul’da yaklaşık 200 bin başıboş hayvanın olduğu düşünülüyor.

KÖPEKBALIKLARI İNSANLARDAN DAHA ÇOK KORKUYOR

Köpek balıkları bizim onlardan korktuğumuzdan çok daha fazla insanlardan korkuyor. Marine Policy dergisi, her yıl yaklaşık 100 milyon köpek balığının insanlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası’na göre, köpekbalıkları her yıl yaklaşık altı insanı öldürüyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan testler uzun zamandır hem tıp hem de kozmetik alanlarının bir parçası oldu. Ne yazık ki bazı laboratuvarlar hayvanları korkunç koşullarda tutuluyor ve bilimsel bilgi ve yenilik adına onları kötü deneyimlere maruz bırakıyor.

ORANGUTAN HABİTATININ YÜZDE 90’INDAN FAZLASI YOK OLDU

Küresel ısınma hem insanları hem de hayvanları etkiliyor ve ormansızlaşma bu durumu çok daha kötü hale getiriyor. En zararlı ormansızlaşma uygulamalarından biri, dünyadaki birçok üründe kullanılan palmiye yağının hasat edilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle son yirmi yılda orangutan habitatının yüzde 90'ından fazlası yok oldu.

BİRÇOK HAYVAN TEHDİT ALTINDA

Küresel iklim değişikliği nedeniyle tehlikede olan diğer hayvanlar arasında ise kutup ayıları, gergedanlar, filler ve kaplanlar da dahil olmak üzere nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki birçok tür yer alıyor.

Ekosistemdeki tüm canlılar doğanın ekolojisini dengelemek için bir arada var olur. Bazı hayvanlar döngüden besinleri çıkarmamıza yardımcı olurken, bazıları da bozunma, karbon ve azot döngüsünü hızlandırır. Bizler insanlar olarak, onların katkısını ihmal etmemeli ve dünyayı tüm hayvanlar için daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmalıyız.