4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü: Sokak hayvanları için neler yapabiliriz?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:18

Güncelleme: 04.04.2024 - 14:18

Dostlarımızın sokaklarda hayatta kalmalarını zorlaştıran ne yazık ki birçok sebep var. Bu konuda bizlere de onları koruma ve daha iyi yaşam şartları sağlama sorumluluğu düşüyor. Peki, Sokak hayvanları için neler yapabiliriz?

Misafir edin

Eğer evinizin koşulları bir hayvanın uzun süre kalmasına uygun değilse yaralı, hasta durumundaki hayvanları kısa süreliğine misafir edin.

Ofisinizde yer açın

Ofisinizde onlar için küçük bir yer açın. Kısa süre içinde tüm ofis çalışanların can dostu olduğunu göreceksiniz. Ofiste yaşama koşulları uygun değilse iş yerinizin önünde bir kulübe yapabilir ve mama, su kapları koyarsanız bir hayvanın yaşamını kurtarmış ve destek vermiş olursunuz.

Kaputa vurun

Kediler sıcak yer aradığında ilk gittikleri yerlerden biri arabaların altı veya motorlarıdır. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Sahiplenin

En güzeli evinizin kapılarını bir hayvana, bir can dosta açmanızdır. Onunla birlikte yaşamaya başlamanın sizin hayatınızda ne kadar büyük değişiklikler yaratacağını anlamanız uzun sürmeyecektir. Can dostunuz da kısa sürede eve alışacak ve keyfine bakacaktır.

Kedi-köpek evleri yapın

Karton, plastik ya da tahtadan yapılabilecek kedi-köpek evleri sokak hayvanlarının korunaklı bir yuvaları olması demek. Yapımı oldukça kolay olan bu evleri yağmura ve kara karşı dayanıklı olması için naylonla kaplamanız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız boş bir karton kutuyu naylon poşetle kaplayıp yan yatırabilir bir sokak kedisinin en azından kısa süreli konaklayıp ısınabileceği bir ortam yaratabilirsiniz.

Bir kap su verin

Su hayvanlar için hayattır. Sokak hayvanları için bir kap su mutlaka bulundurun. Metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında bu tür kaplara su koymak yerine plastik kaplara su koymak ve bu suların ılık olmasına dikkat etmek daha mantıklı. Eğer suya bir damla zeytinyağı damlatırsanız suyun donmasını engelleyebilirsiniz.

Mama verin

Özellikle kar yağdığında yiyecek bulmak sokak hayvanları için mümkün olmuyor. Marketlerde sokak hayvanları için satılan mamalardan alıp akşam eve giderken beş dakikanızı ayırarak mama kaplarına ya da kuru alanlara mama bırakabilirsiniz. Düşük bir ücret karşılığında kasaptan sakatat alıp hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz. Mama alamıyorsanız evdeki artan yemekleri onlara verebilirsiniz. Hayvanlara bozuk yemek vermeyin. Soğuk havalarda direnci azalan hayvanlar için bir ishal vakası bile ölümcül olabilir.